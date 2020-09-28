Работник банка нашел в парке рекордно большой алмаз

В американском штате Арканзас работник банка прогулялся по парку «Алмазный кратер» и нашел рекордно большой алмаз в девять карат. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте парка.

7 сентября 33-летний банковский служащий Кевин Кинард (Kevin Kinard) обнаружил второй по величине алмаз в истории парка. Он говорит, что регулярно посещает «Алмазный кратер» и предпочитает искать драгоценности на поверхности. «Я поднимаю и складываю в свою сумку все, что напоминает кристалл», — рассказывает он.

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Кинард принял найденный им алмаз за осколок стекла, но все же приберег его, чтобы позже проверить. Несколько часов спустя он отправился в центр Diamond Discovery, чтобы показать свои находки специалистам. «Я до последнего не хотел, чтобы они проверяли мои находки, поскольку даже не надеялся на удачу», — вспоминает американец.

В сумке Кинард действительно оказалось много стекол и камней. Однако среди них эксперты нашли крупный алмаз. «Я был в полном шоке!» — признается он. После официальной регистрации находки в реестре, американец забрал алмаз домой. 23 сентября он вернулся в «Алмазный кратер», чтобы поделиться с парком своими эмоциями. «Он весил 9,07 карата, а нашел я его 9.07. Мне кажется, это уникальное событие!» — отметил он.

Кинард посоветовал другим посетителям парка проверять все свои находки, поскольку «никогда не знаешь, чем это может обернуться». «Я никогда на свете не мог себе представить, что найду нечто подобное. Так что всегда все проверяйте!» — призвал работник банка.

Ранее сообщалось о 56-летней американке Беатрис Уоткинс , которая погуляла с внучками в парке «Алмазный кратер» и нашла в земле алмаз весом 2,23 карата. На тот момент найденный Уоткинс алмаз считался самой крупной находкой 2020 года.