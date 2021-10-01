Экономический план Байдена признали вредным для ценностей США

Республиканцы в сенате США не одобрили проект президента Джо Байдена по внедрению мер экономической поддержки населения, сообщает Fox. Партия не признает его идей, поскольку считает, что создание «государства всеобщего благосостояния» вредит американским ценностям и противоречит социальной доктрине о поощрении труда.

Противники инициативы «Build Back Better» утверждают, что дотации семьям с низким доходом разрушат национальную идею о неразрывной взаимосвязи труда и благосостояния. По словам консерваторов, предлагаемые Байденом социальные реформы, среди которых выплата денежных пособий, расширение медицинской страховки, всеобщее дошкольное и бесплатное профессиональное образование, уменьшат значимость трудового дохода и лишат людей стимула активно участвовать в экономике. Отсутствие необходимости работать и зарабатывать на достойную жизнь для себя и своих детей снизит экономическую мотивацию семей, повредит малому бизнесу и приведет к росту добровольной безработицы.

«Этот план отменит налоговые льготы по уходу за детьми в том виде, в котором мы их знаем, заменив их социальным пособием без каких-либо необходимых условий касательно работы, – написал в своей статье для New York Post член палаты представителей республиканец Кевин Маккарти. – Республиканцы считают, что семья является основой сильного общества, поэтому мы поддерживали расширение налоговых льгот на детей в прошлом. Но мы также знаем, что работа ставит цель, и правительство не сможет создать замену работе и трудовому заработку».

В начале марта этого года сенат Конгресса утвердил первый социальный законопроект Байдена с перевесом в один голос. 31 марта глава США предложил комплексный план модернизации инфраструктуры, который в настоящее время проходит согласование. Новый пакет реформ, рассчитанный на 3,5 триллиона долларов, уже вызвал разногласия в правительстве, в том числе среди членов Демократической партии, которую представляет президент.