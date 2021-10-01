«Почему-то не удивлен»: сенатор Пушков высказался о продаже воды из-под крана в McDonald’s

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал информацию французских СМИ о продаже воды из-под крана в ресторанах быстрого питания McDonald’s.

По словам сенатора, он давно скептически относится к всемирно известному общепиту. «Почему-то не удивлен. Давно высказывал скептицизм по поводу этой компании. Интересно, чем они "потчуют" нашего потребителя», — написал политик.

Ранее французские отделения McDonald’s обвинили в несправедливом переходе на экологичную тару. После объявления руководства сети ресторанов об отказе от пластиковых бутылок общепит уличили в продаже клиентам водопроводной воды под предлогом заботы о природе.

Телеканал France Info выяснил, что McDonald’s не закупает минеральную воду, чтобы продавать ее на розлив. Работники ресторанов наливают жидкость из-под крана и пропускают ее через фильтр перед подачей. Журналисты опирались на видео, снятое одним из менеджеров компании на скрытую камеру.