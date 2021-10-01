В России изменились правила техосмотра для части автомобилистов

В России изменились правила техосмотра для части автовладельцев — завершился период продления действия диагностических карт, выдаваемых при прохождении технического осмотра автомобилей, срок действия которых истекает с 1 февраля по 30 сентября 2021 года. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

Постановление было принято после того, как с 1 марта 2021 года вступили в силу новые правила проведения техосмотра. Согласно документу, действие диагностических карт, подпадающих под эти условия, автоматически продлевалось на полгода, но не менее, чем до 1 октября 2021 года.

Это означает, что, если, например, срок диагностической карты истекает 30 сентября 2021 года, к нему можно прибавить еще полгода — она будет актуальна до 30 марта 2022 года. При этом диагностические карты, действующие по 1 октября и далее, такой льготы уже не имеют и подлежат замене по общим правилам — то есть, автовладельцам с подобными документами нужно проходить техосмотр сразу после окончания их действия.

Наряду с этим в сентябре в Госдуму был внесен законопроект об отмене регулярного техосмотра для автомобилей, принадлежащих частным лицам. Если инициативу примут, процедура останется обязательной только при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции и замене основных агрегатов машины или мотоцикла старше четырех лет. Данная инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Ее уже одобрили в правительстве, и, как сообщалось, могут принять до конца 2021 года.