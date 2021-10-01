На Украине рассказали об ошибке Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, отказавшись заключить прямой контракт на поставки газа из России, заявил бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ». Об этом сообщает РИА Новости.
По его мнению, власти России продолжают «давать посылы» о том, что предложение о прямых поставках голубого топлива открыто, однако глава Украины игнорирует их. «Сразу ставилось вилкой два договора: продление транзита и прямой контракт. Один подписали, а от второго отказались. Это в финансовом выражении бедствие не одного миллиарда долларов», — сказал он.
Мураев подчеркнул, что случившееся является проблемой украинской власти, которой придется искать, где занять денежные средства.
Ранее глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко назвал простой способ, с помощью которого «Газпром» может выставить Киев ненадежным поставщиком. Для этого российская компания должна чередовать максимальные суточные поставки газа с минимальными, чтобы украинская сторона не смогла обеспечить необходимые физико-химические свойства газа на границе с Евросоюзом.