На Украине рассказали об ошибке Зеленского

Депутат Рады Мураев: отказ от контракта на поставки газа из РФ является ошибкой Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, отказавшись заключить прямой контракт на поставки газа из России, заявил бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ». Об этом сообщает РИА Новости.

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По его мнению, власти России продолжают «давать посылы» о том, что предложение о прямых поставках голубого топлива открыто, однако глава Украины игнорирует их. «Сразу ставилось вилкой два договора: продление транзита и прямой контракт. Один подписали, а от второго отказались. Это в финансовом выражении бедствие не одного миллиарда долларов», — сказал он.

Мураев подчеркнул, что случившееся является проблемой украинской власти, которой придется искать, где занять денежные средства.

Ранее глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко назвал простой способ, с помощью которого «Газпром» может выставить Киев ненадежным поставщиком. Для этого российская компания должна чередовать максимальные суточные поставки газа с минимальными, чтобы украинская сторона не смогла обеспечить необходимые физико-химические свойства газа на границе с Евросоюзом.

