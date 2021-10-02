Космический зонд BepiColombo передал первое изображение Меркурия, сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

«Совместная европейско-японская миссия BepiColombo показала снимок Меркурия, сделанный 1 октября 2021 года, когда космический аппарат пролетел мимо планеты», — говорится в пресс-релизе.

A flawless, radiant, #Mercuryflyby



After a flawless flyby of Mercury, @BepiColombo is starting to feel the heat. pic.twitter.com/4di2Jux5nB — ESA Operations (@esaoperations) October 2, 2021

На снимке показан фрагмент северного полушария ближайшей к Солнцу планеты с кратерами Кальвино и Лермонтова и равниной Сихту.

Совместная миссия Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований BepiColombo стартовала 20 октября 2018 года с космодрома Куру (Французская Гвиана) на ракете Ariane 5. Перелетный модуль после нескольких пролетов мимо Земли, Венеры и Меркурия к 2025 году доставит к Меркурию пару орбитальных аппаратов. Первый, MPO (Mercury Planet Orbiter), составит мультиволновую карту поверхности небесного тела. Второй, MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter), займется исследованием магнитосферы.