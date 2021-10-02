Участники «Большой перемены» поздравили учителей с профессиональным праздником

Участники всероссийского конкурса «Большая перемена», являющегося проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей», провели флешмоб, в рамках которого поздравили учителей с их профессиональным праздником. Об этом сообщает ресурс Федерал Пресс.

«Поздравьте учителей, вышедших на пенсию, записав видеоролик с теплыми словами! Опубликуйте его в комментариях под этим постом и в своих аккаунтах... А еще лучше — навестите вместе с детьми педагогов-пенсионеров, пообщайтесь с ними, расскажите о сегодняшних днях в школе, вспомните былое, пролистайте классный фотоальбом, подарите поздравительные открытки. Увидите, как приятно будет учителям!» — говорится в сообществе «Большой Перемены» в соцсети «ВКонтакте».

Школьники со всех уголков России приняли участие в акции, разместив в соцсетях поздравления с хэштегами «Учителю с любовью».

Некоторые школьники посетили пожилых педагогов и поздравили их и с Днем пожилого человека, и с Днем учителя.

К акции присоединились и педагоги. Они также размещали в соцсетях посты или видео, обращенные к коллегам.

