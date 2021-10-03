В России повысили требования к здоровью призывников

В России повысили требования к состоянию здоровья призывников. Об этом рассказал замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны Виталий Черкашин, передает РИА Новости.

В свою очередь, «Известия» пишут, что речь идет о призывниках, имеющих риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также в отношении граждан после перенесенного туберкулеза.

Юрист Юрий Кулагин уточняет, что пока соответствующих изменений в законодательстве не было. Вероятно, речь идет о внутренних рекомендациях для сотрудников военкоматов тщательнее выявлять потенциально больных призывников. «18-летние парни, которые, может быть, никогда не занимались спортом, попадают в армию, где должны пробегать по 10 километров — тут-то у них и выявляются все нарушения и заболевания», — объяснил он.

1 октября президент России Владимир Путин подписал указ о военном призыве. В осенний период в Вооруженные силы отправятся служить 127,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 27 лет. Призывные комиссии начнут работу 1 октября во всех регионах за исключением муниципальных образований, где призыв проводится один раз в год.

В 2020 году осенний призыв на срочную военную службу коснулся 128 тысяч человек. Он проходил в период с 1 октября по 31 декабря.

В августе министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России полностью завершили вакцинацию от коронавируса. Он уточнил, что всего среди военных вакцинировано 1 миллион 400 тысяч человек. Повторные прививки уже сделали 34 тысячи военнослужащих, ревакцинация от COVID-19 в армии продолжается. Также, по его словам, существует отдельная программа для вакцинации призывников.