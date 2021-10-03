Ругательства в адрес Байдена попали в интервью с победителем NASCAR

Fox News: во время интервью с победителем NASCAR болельщики кричали к черту Байдена

Журналистка NBC побеседовала с победителем американской серии NASCAR в Алабаме Брэндоном Брауном, в запись интервью случайно попали ругательства болельщиков в адрес президента США Джо Байдена, сообщает Fox News.

На записи слышно, что сидящие на трибунах хором кричат «Fuck Joe Biden» («К черту Джо Байдена»), однако сотрудница NBC интерпретировала эти слова иначе. «Как вы слышите, толпа кричит: «Давай, Брэндон!» — сказала она, обращаясь к зрителям.

Fox News указывает, что представители NASCAR опубликовали запись с интервью, однако позже решили от нее избавиться. В связи с этим телеканал обратился за комментариями, однако пока ответа не получил.

Ранее сообщалось, что президента США Джо Байдена освистали на бейсбольном матче Конгресса. Утверждалось, что таким образом толпа выражала недовольство тем фактом, что сенат США утвердил бюджетный план Байдена на 3,5 триллиона долларов, направленный на борьбу с бедностью и защиту окружающей среды. В частности, инициатива предполагает существенное сокращение налогов для среднего класса, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, доступность всеобщего дошкольного образования, создание общественных колледжей, борьбу с изменением климата и расширение программ медицинской помощи.