Президента США Джо Байдена освистали на бейсбольном матче Конгресса. Об этом сообщает Daily Mail.

В ежегодной благотворительной игре традиционно участвуют представители обеих партий. При появлении американского лидера на стадионе игру пришлось приостановить, поскольку Байден приветствовал игроков на поле. После этого сидящие на трибунах республиканцы начали недовольно свистеть, в то время как демократы поддержали американского лидера плакатами с надписями «Мы любим Джо».

По данным издания, таким образом толпа выразила недовольство тем фактом, что сенат США утвердил бюджетный план Байдена на 3,5 триллиона долларов, направленный на борьбу с бедностью и защиту окружающей среды. В частности, план предполагает существенное сокращение налогов для среднего класса, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, доступность всеобщего дошкольного образования, создание общественных колледжей, борьбу с изменением климата и расширение программ медицинской помощи. При этом республиканцы высказались в поддержку менее масштабного плана на 1,2 триллиона долларов.

Ранее исследователи пришли к выводу, что план Байдена может ударить по экономике США.