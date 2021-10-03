Президент Абхазии прервал визит в Москву из-за стрельбы в Сухуме

Президент Абхазии Аслан Бжания прервал рабочий визит в Москву и вернулся в республику из-за ситуации со стрельбой и дракой в Сухуме с участием депутата парламента Гарри Кокаи и руководителей республиканского МВД. Об этом сообщается на сайте президента Абхазии.

«Главе государства пришлось прервать рабочий визит в связи с осложнением ситуации, вызванным инцидентом, произошедшим в Сухуме 30 сентября и 1 октября», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе правоохранительного ведомства республики сообщили, что в ночь на 1 октября депутат парламента Абхазии Алмасхан Ардзинба матерился и устроил стрельбу из автомата у здания МВД. Позже выяснилось, что оружие депутат приобрел и хранил у себя незаконно. По предварительным данным, никто не пострадал.

30 сентября еще один депутат парламента Гарри Кокая открыл стрельбу из пистолета у ресторана на набережной Сухума. По данным абхазских Telegram-каналов, на шум прибыли сотрудники милиции во главе с Дмитрием Дбаром. Между депутатом и министром произошла драка, в результате которой Кокая получил телесные повреждения. При виде сотрудников милиции Кокая повел себя агрессивно, отказался сдать оружие и скрылся с места происшествия.

Позже президент Абхазии Аслан Бжания принял временную отставку министра внутренних дел страны Дмитрия Дбара. Он будет отстранен от дел на время расследования инцидента со стрельбой и дракой в Сухуме. Исполняющим обязанности главы ведомства назначен Руслан Ажиб.