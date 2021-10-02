Депутат матерился и открыл стрельбу по зданию МВД в Абхазии

Депутат парламента Абхазии Алмасхан Ардзинба матерился и устроил стрельбу из автомата у здания министерства внутренних дел, сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства республики.

В ночь с четверга на пятницу, с 30 сентября на 1 октября, политик подъехал к зданию на служебной машине. Огонь велся из автомата Калашникова, предположительно, калибра 5,45 миллиметра. «Выкрикивая слова, содержащие ненормативную лексику, в сторону здания МВД произвел 20 выстрелов в воздух», — уточнили в ведомстве и добавили, что нарушитель скрылся с места преступления. Позже выяснилось, что оружие депутат приобрел и хранил у себя незаконно. По предварительным данным, никто не пострадал. В четверг еще один депутат парламента Гарри Кокая открыл стрельбу из пистолета на набережной Сухума.

В пятницу, 1 октября, почти вся территория Абхазии осталась без света из-за аварии на высоковольтной линии «Ачгуара» на востоке республики. Электричества лишились около 240 тысяч.