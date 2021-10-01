«Черноморэнерго»: почти вся Абхазия осталось без света из-за аварии на ВЛ «Ачгуара»

Почти вся Абхазия осталась без света из-за аварии на высоковольтной линии «Ачгуара» на востоке республики, население которой составляет 240 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении компании «Черноморэнерго» в Facebook.

«1 октября 2021 года произошло аварийное отключение ВЛ Ачгуара. Для выяснения причин и ликвидации аварии задействованы соответствующие службы РУП Черноморэнерго», — отметили в компании. Пользователи в комментариях к записи добавляют, что без электроэнергии остались крупные курортные города, такие как Гагры и Пицунда.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Черноморэнерго», обесточенной оказалась практически вся Абхазия.

Ранее жителям Германии начали показывать видео, которые должны научить их выживать в случае отключения отопления и электричества в домах на долгий срок. Запись напоминает немцам, что в случае прекращения подачи тепла необходимо заклеить окна фольгой. На обучающем ролике также можно увидеть процесс создания самодельной печки.

