Президент Абхазии временно отстранил главу МВД из-за драки

Президент Абхазии Аслан Бжания принял временную отставку министра внутренних дел страны Дмитрия Дбара. Он будет отстранен от дел на время расследования инцидента со стрельбой и дракой в Сухуме. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Абхазия».

По данным канала, исполняющим обязанности главы ведомства назначен Руслан Ажиб.

Отмечается, что Дбар сам попросил главу государства отстранить его от работы. Он также выразил надежду на то, что депутаты, которые имеют отношение к случившемуся, поступят подобным образом.

Ранее в пресс-службе правоохранительного ведомства республики сообщили, что в ночь на 1 октября депутат парламента Абхазии Алмасхан Ардзинба матерился и устроил стрельбу из автомата у здания МВД. Позже выяснилось, что оружие депутат приобрел и хранил у себя незаконно. По предварительным данным, никто не пострадал.

30 сентября еще один депутат парламента Гарри Кокая открыл стрельбу из пистолета у ресторана на набережной Сухума. По данным абхазских Telegram-каналов, на шум прибыли сотрудники милиции во главе с Дмитрием Дбаром. Между депутатом и министром произошла драка, в результате которой Кокая получил телесные повреждения. При виде сотрудников милиции Кокая повел себя агрессивно, отказался сдать оружие и скрылся с места происшествия.