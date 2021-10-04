В США чернокожая женщина притворялась членом ку-клукс-клана и угрожала соседям

Чернокожую американку в Джорджии обвинили в том, что она угрожала соседям расправами

В США чернокожую женщину обвинили в том, что она притворялась членом расистской организации ку-клукс-клан и угрожала соседям расправами и убийством. Об этом сообщает The New York Post.

По информации издания, инциденты происходили в городе Дугласвилл, расположенном в американском штате Джорджия. 30-летняя Терреша Лукас оставляла соседям записки с угрозами сжечь их дома, убить их детей и родственников. В своих посланиях женщина заявляла, что она — белый член ку-клукс-клана с рыжей бородой.

The New York Post пишет, что как минимум семь чернокожих соседей женщины получили подобные записки. Сотрудники полиции вычислили ее с помощью записей с камер наблюдения. После обыска дома у американки нашли доказательства, подтверждающие ее причастность к происшествиям. Правоохранительные органы обвинили Лукас в восьми случаях террористических угроз.

22 июля сообщалось, что сенат штата Техас проголосовал за принятие законопроекта, который блокирует требование к школьным учителям преподавать моральное осуждение ку-клукс-клана. «Учителей нельзя принуждать к обсуждению широко обсуждаемого и в настоящее время спорного вопроса государственной политики или социальных дел», — сообщается в финальной версии законопроекта.