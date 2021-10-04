Объявлены главные музыкальные хиты 2009 года

«Лента.ру» совместно с музыкальным сервисом СберЗвук определила главные музыкальные хиты 2009 года. Соответствующий плейлист приурочен к выходу спецпроекта «История русской поп-музыки».

В список вошел трек «Белая стрекоза любви» в исполнении группы Quest Pistols. Композиция была написана россиянином Николаем Вороновым. Запись того, как автор исполняет песню, стала мемом, из-за чего основатель Quest Pistols Юрий Бардаш решил записать на нее юмористический кавер. Никто из участников Quest Pistols не хотел играть эту композицию, однако Бардаш настоял на своем.

Также в плейлист попали песни «Курю» Елены Ваенги и «Между небом и землей» Стаса Михайлова, композиция Gitar Петра Налича, трек «Я буду» группы 5sta Family и хит «Модный Танец Арам Зам Зам» от коллектива «Дискотека Авария».

Спецпроект «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х повествует о главных хитах, деятелях и вехах в отечественной индустрии поп-музыки. Из него можно узнать о самых громких скандалах, об истории создания известных на всю страну композиций, а также о деталях личной жизни популярных исполнителей. Проект стартовал 2 августа. В заключительной части спецпроекта «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х рассказывается о состоянии российской эстрады в 2009 году, взрыве популярности музыканта Валентина Стрыкало (настоящее имя — Юрий Каплан), школьном рэпе Моргенштерна и успехе группы «АК-47».