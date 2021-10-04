Украинские офицеры рассказали о сбитом 20 лет назад российском лайнере

Стало известно, что на учениях в Крыму, во время которых военные сбили зенитной ракетой российский пассажирский самолет Ту-154, присутствовали нетрезвые военные. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Бориса Калиновского, сына одного из погибших в авиакатастрофе.

«Уже спустя много лет, когда несколько украинских офицеров вышли на пенсию, они в разговорах с журналистами признались: на учениях были пьяные люди. Моя версия: пили не те, кто непосредственно стрелял, а руководители, которые должны были следить, чтобы удар пришелся четко в цель», — заявил Калиновский.

К тому же, по словам россиянина, украинские власти сделали совсем небольшую зону ограничения вокруг учений — радиусом 70 километров, тогда как использовались ракеты, радиус действия которых — до 300 километров. «То есть на время учений нужно было перекрыть международную воздушную трассу, но тогда Украина должна была бы компенсировать авиакомпаниям все затраты, связанные с облетом этой зоны в этот период», — отметил он.

4 октября 2001 года над Черным морем взорвался пассажирский самолет Ту-154, выполнявший авиарейс по маршруту Тель-Авив —Новосибирск: все 78 человек, находившиеся на борту, — 66 пассажиров и 12 членов экипажа, — погибли. Виновниками катастрофы оказались украинские военные: ракета земля-воздух, выпущенная во время учебных стрельб сил ПВО, сбила лайнер российской авиакомпании «Сибирь».