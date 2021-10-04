Отец сходил за молоком для детей и разбогател на 14 миллионов рублей

Отец троих дочерей решил сбегать за молоком в магазин и разбогател на 200 тысяч долларов

Житель Северной Каролины, США, Александро Асеведо сходил за молоком и сорвал джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Отец троих детей Асеведо рассказал, что в субботу, 25 сентября, остался дома с дочерями. В какой-то момент мужчина понял, что в холодильнике закончилось молоко, и решил быстро сбегать за ним в магазин.

На кассе американец, помимо молока, купил лотерейный билет за 10 долларов (727 рублей). На парковке Асеведо выяснил, что благодаря импульсивному приобретению разбогател на 200 тысяч долларов (14,5 миллиона рублей) — билет принес ему джекпот. «Это невероятно! Я не люблю показывать свои эмоции, но внутри у меня все бушует от радости!» — сказал американец.

Полученные деньги многодетный отец планирует потратить на ремонт дома и оплату счетов. Кроме того, он устроит поездку с дочерями в парк Уолта Диснея во Флориде.

Ранее сообщалось, что житель австралийского города Намбукка-Хедс получил бесплатный лотерейный билет и также разбогател на 200 тысяч австралийских долларов. По словам австралийца, он еще не решил, как распорядится всей суммой, но часть денег планировал отдать своим детям.