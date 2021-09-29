Мужчина зашел в газетный киоск и разбогател на 10 миллионов рублей

Житель австралийского города Намбукка-Хедс получил бесплатный лотерейный билет и разбогател на 200 тысяч австралийских долларов (10,5 миллиона рублей). Об этом сообщается на сайте The Lott.

Мужчина рассказал, что постоянно играет в лотерею, но не получал призов. В сентябре он по обыкновению зашел в местный газетный киоск, купил лотерейный билет и получил еще один в подарок. В пятницу, 24 сентября, австралиец узнал, что выиграл 200 тысяч австралийских долларов, причем выигрышным оказался именно бесплатный билет. В понедельник, 27 сентября, компания-организатор лотереи подтвердила выигрыш. «Я не могу в это поверить, особенно в то, что выиграл этот приз по бесплатному билету!», — признался победитель.

По словам австралийца, он еще не решил, как распорядится всей суммой, но часть денег планирует отдать своим детям. Владелец газетного киоска, в котором мужчина купил счастливый билет, отметил, что это самая крупная сумма, которую когда-либо выигрывали покупатели киоска. «Поздравляем его! Мы надеемся, что это начало новых крупных выигрышей для наших клиентов», — заявил владелец.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Клэр, штат Южная Австралия, получила бесплатный лотерейный билет и разбогатела на 100 тысяч австралийских долларов (5,3 миллиона рублей). Женщина планировала потратить выигрыш на нужды семьи.