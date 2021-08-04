Женщина чуть не лишилась десятков миллионов рублей из-за своей недоверчивости

Жительница австралийского города Лонсестон, штат Тасмания, чуть не лишилась миллионного выигрыша в лотерею из-за своей недоверчивости. Об этом сообщает сайт информационного агентства UPI.

Женщина рассказала, что на ее телефон стало поступать множество звонков с незнакомого номера. Она не брала трубку, так как думала, что ей звонят мошенники. В конце концов, женщина решила ответить и узнала, что выиграла в лотерею 1,47 миллиона австралийских долларов (79,2 миллиона рублей).

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«Это безумие! Я никогда не отвечаю на звонки с незнакомых номеров, потому что всегда думаю, что это неприятные люди, которые пытаются совершить преступление. Но мне позвонили так много раз, что я решила ответить и узнать, чего от меня хотят», — сказала австралийка.

Женщина подчеркнула, что собирается вдумчиво распоряжаться полученными деньгами.

«В первую очередь мы оплатим счета и, конечно, инвестируем какую-то часть. Возможно, позволим себе развлечения, вроде спа или каких-то вещей для дома, но я не уверена. Сначала мне надо поверить в то, что я выиграла, а потом уже можно будет строить планы», — заявила победительница.

Ранее сообщалось, что житель американского города Гранд-Рапидс, штат Мичиган, чуть не выбросил на помойку ключ к богатству. Прежде чем выбросить лотерейный билет, он посмотрел на него еще раз и понял, что нужные числа совпали.