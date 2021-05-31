Женщина приняла организаторов лотереи за мошенников и едва не лишилась миллионов

Жительница Австралии едва не лишилась крупного выигрыша, потому что спросонок приняла позвонивших ей организаторов лотереи за мошенников и бросила трубку. Об этом пишет издание Daily Mail.

После звонка женщина самостоятельно проверила свой лотерейный билет и обнаружила, что действительно выиграла 852 тысячи австралийских долларов (48 миллионов рублей). После этого ей пришлось перезванивать организаторам лотереи и извиняться.

Австралийка надеется, что выигрыш поможет ей скорее накопить деньги на пенсию. Кроме того, она планирует купить новый пылесос Dyson и украшения. «У нас сейчас локдаун, поэтому особо отпраздновать не получится, но вечером мы, наверное, закажем что-нибудь из ресторана и откроем бутылку вина», — сказала женщина.

Ранее сообщалось, что житель австралийского Сиднея чуть не лишился огромного состояния из-за того, что неправильно указал номер телефона. Он не подозревал, что стал обладателем 40 миллионов австралийских долларов (2,2 миллиарда рублей).