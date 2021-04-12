Мужчина куда-то засунул лотерейный билет и чуть не лишился 11 миллионов рублей

Житель американского города Трентон, штат Мичишан, потерял выигрышный лотерейный билет и нашел его за несколько дней до истечения срока получения приза. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

47-летний Анил Филип (Anil Philip) купил билет к розыгрышу 14 марта прошлого года. Позже он узнал, что выиграл 150 тысяч долларов (11,6 миллиона рублей).

Филип решил не забирать выигранную сумму сразу. «Я выиграл приз, когда началась пандемия коронавируса, и решил подождать с его получением. В итоге я куда-то засунул билет и нашел его всего несколько дней назад», — пояснил он.

Мужчина принес билет в штаб-квартиру лотереи всего за несколько дней до истечения срока получения выигрыша. «Я был так рад, что вовремя нашел его», — подчеркнул американец.

Он рассказал, что планирует использовать полученные деньги на оплату кредита за образование.

Ранее сообщалось, что житель Пэдстоу, пригорода австралийского Сиднея, штат Новый Южный Уэльс, едва не лишился крупной денежной суммы из-за недоверчивости своей дочери. Она не поверила, что звонок с сообщением о выигрыше австралийца в лотерею настоящий, после чего повесила трубку.