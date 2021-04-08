Мужчина едва не лишился 12 миллионов рублей из-за недоверчивости дочери

Житель пригорода австралийского Сиднея Пэдстоу, штат Новый Южный Уэльс, едва не лишился около 12 миллионов рублей из-за недоверчивости своей дочери. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Вечером во вторник, 6 апреля, мужчина выиграл в лотерею первый приз в 200 тысяч австралийских долларов (11,7 миллиона рублей). Представители лотереи позвонили австралийцу, чтобы сообщить хорошую новость, но к телефону подошла его дочь. Она не поверила, что звонок настоящий, и повесила трубку.

«Она пришла ко мне и сказала, что только что получила странный звонок, и не верит в то, что ей сказали», — рассказал мужчина.

Отец девушки поспешил в местное новостное агентство, чтобы проверить информацию, и был шокирован, когда ему сообщили, что он действительно стал победителем. «Я не знал, что делать и как себя вести. Такие вещи обычно не происходят с людьми вроде меня. Для меня это огромная сумма денег, поэтому я все еще пытаюсь отойти от шока», — сказал он.

Австралиец подчеркнул, что у него есть несколько идей, как потратить деньги. «Я разделю их с семьей и буду баловать детей. Еще я бы не отказался съездить в несколько путешествий», — признался он. Для начала счастливчик собрался устроить праздничный завтрак вместе с семьей.

Ранее сообщалось, что победитель новогодней лотереи Mega da Virada в Бразилии лишился крупной суммы денег, так как не пришел в отделение банка Caixa Economica Federal за выигрышем. Срок обращения истек.