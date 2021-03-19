Мужчина выиграл 81 миллион рублей и потерял лотерейный билет

Житель американского города Спарта, штат Теннесси, потерял выигрышный лотерейный билет и нашел его позже на автомобильной парковке. Об этом сообщает сайт радиостанции WOKV.

11 марта Ник Слэттен (Nick Slatten) приобрел лотерейный билет за несколько часов до розыгрыша. На следующий день мужчина проверил выпавшие числа и обнаружил, что выиграл 1,1 миллиона долларов (81,7 миллиона рублей).

«Я был поражен. Я не мог поверить в это», — рассказал американец. Он поделился новостями со своей невестой и занялся другими делами.

Спустя час Слэттен обнаружил, что билет пропал. «Я нигде не мог его найти», — подчеркнул он. Мужчина вернулся по пройденному за день пути и нашел билет на парковке у магазина запчастей, куда заезжал ранее.

«Это билет на миллион долларов, и кто-то прошелся прямо по нему», — отметил американец. Подобрав билет, он отправился в штаб-квартиру лотереи.

Мужчина рассказал, что он и его невеста планируют продолжить работать. Они намерены купить дом и новые автомобили. Остаток суммы они собираются инвестировать.

Ранее сообщалось, что в американском штате Род-Айленд победитель лотереи целый год не забирал выигранные деньги. Теперь он может лишиться приза из-за своей нерасторопности.