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Мужчина выиграл два миллиона рублей и оставил лотерейный билет в баре

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Фото: @leonardo.ventimiglia.7

Житель итальянского города Генуя сорвал куш в 25 тысяч евро (2,3 миллиона рублей) и случайно оставил выигрышный лотерейный билет в баре. Об этом пишет газета The Sun.

В начале января Леонардо Вентимилья (Leonardo Ventimiglia) пошел с друзьями по барам, прихватив с собой лотерейный билет. В одном из заведений он проверил результаты игры и, решив, что ничего не выиграл, оставил билет на барной стойке. Позже итальянцу позвонила мать. Она изучила выигрышные комбинации и сообщила сыну, что он обогатился на 25 тысяч евро.

Вентимилья принялся искать выигрышный билет. Он снова прошел по барам, которые посетил в ту ночь, а также попросил приятелей тщательно осмотреть свои машины. Позднее мужчина вспомнил, в каком заведении оставил билет. Он поехал в тот паб и узнал, что два дня назад, 7 января, персонал выбросил весь хлам с барной стойки в мусорное ведро.

Итальянец был готов перерыть мусорный бак, но сотрудники паба объяснили ему, что мусор уже увезли на свалку. «Учитывая, каким тяжелым был год, в котором пандемия оставила меня без работы и соцподдержки, эти деньги бы очень мне помогли», — посетовал он.

Вентимилья говорит, что его мать ежегодно дарит каждому члену семьи по лотерейному билету в Новый год. Она записывает серийные номера, чтобы потом проверить, не оказалось ли среди ее родственников победителя. «Было бы легче, если бы она этого не делала», — заметил итальянец.

Мужчина не теряет надежду разыскать выигрышный билет и получить денежный приз. Он написал заявление в полицию на случай, если билет каким-либо образом попадет в участок. По правилам лотереи, итальянец все еще может претендовать на выигрыш, если он сможет доказать в суде, что именно он стал победителем.

Ранее сообщалось, что американка лишилась выигрыша в лотерею из-за потерянного почтой письма с лотерейным билетом. Как правило, невыплаченный выигрыш переходит другому участнику, но в данном случае организаторы готовы пойти на уступки. Если письмо победительницы найдется, и штамп подтвердит, что задержка произошла не по ее вине, то она получит свой приз.

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