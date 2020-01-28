Победитель лотереи лишился миллионов долларов из-за незнания английского

Житель американского города Нью-Бедфорд, штат Массачусетс, лишился многомиллионного выигрыша из-за незнания английского языка. Об этом сообщает издание The Independent.

Джоао Луис ДаПонте (Joao Luis DaPonte) подал иск против своих знакомых Марии Оливейры (Maria Oliveira) и Сюзаны Гаспар (Susana Gaspar), которые, по его утверждению, присвоили деньги, которые он выиграл в лотерею.

Согласно исковому заявлению, ДаПонте выиграл четыре миллиона долларов (250 миллионов рублей). Его родным языком был португальский, где слово mil означает «тысяча». Увидев на лотерейном билете надпись «4mil», он решил, что речь идет о четырех тысячах долларов.

Мужчина утверждает, что отдал лотерейный билет Оливейре и попросил получить выигрыш за него. За это он пообещал ей 200 долларов. По словам ДаПонте, его знакомая обратилась к организаторам лотереи и получила выигрыш с вычетом налогов — 2,6 миллиона долларов (162 миллиона рублей), но передала ему только 3,8 тысячи долларов, которые он ожидал. Остаток денег она оставила себе.

ДаПонте узнал про обман после разговора с другом, который знал всех троих. Оливейра все отрицает. По ее словам, она никогда не получала лотерейные выигрыши для кого-то другого.

В 2018 году сообщалось, что в Великобритании бывшего каменщика Эдварда Путмана (Edward Putman) обвинили в подделке выигрышного лотерейного билета. Девятью годами ранее он получил по нему 2,5 миллиона фунтов стерлингов (более 200 миллионов рублей).

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