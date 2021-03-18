Победитель лотереи лишился миллиона долларов из-за нерасторопности

В американском штате Род-Айленд победитель лотереи целый год не забирал выигранные деньги. Об этом сообщает CNBC.

Во время розыгрыша лотереи Mega Millions, прошедшего 17 марта 2020 года, один из крупных призов достался обладателю лотерейного билета, купленного в городе Норт-Смитфилд. Он угадал пять из шести выпавших чисел и мог получить миллион долларов (73,7 миллиона рублей).

Участникам дается год, чтобы забрать выигранные деньги. К 17 марта 2021 года победитель лотереи так и не пришел за выигрышем. Теперь он может лишиться приза из-за своей нерасторопности. Спустя год после розыгрыша нераспределенные деньги переходят в собственность штата.

Забытые призы — не редкость в США. В 2011 году победитель лотереи из Джорджии не забрал выигрыш величиной 77,1 миллиона долларов. (5,7 миллиарда рублей). В 2013 году никто не пришел за 16,5 миллиона долларов (1,2 миллиарда рублей), которые полагались по лотерейному билету, проданному во Флориде. В 2016 году история повторилась в Калифорнии с лотерейным билетом, выигрыш которого составлял 63 миллиона долларов (4,6 миллиарда рублей).

Ранее стало известно, что студентка из британского графства Хартфордшир угадала все числа, которые выпали во время розыгрыша лотереи Euromillions, но забыла купить лотерейный билет. Если бы не ее забывчивость, она могла бы получить до 182 миллионов фунтов стерлингов (18,7 миллиарда рублей).