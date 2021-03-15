Мужчина 15 лет играл в лотерею одинаковыми числами и выиграл 23 миллиона рублей

Житель американского города Хендерсонвилл, штат Северная Каролина, разбогател после 15 лет игры в лотерею с одинаковой комбинацией чисел. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Материалы по теме «Другая сторона богатства — безумие» Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером

Патрик Донахью (Patrick Donahue) купил в мобильном приложении лотерейный билет Cash 5 в ночь перед розыгрышем, состоявшимся 16 февраля. По его словам, в игровую карточку он вписал те же числа, что использовал последние 15 лет. На следующее утро мужчина проверил результаты игры и обнаружил, что стал победителем.

«Я открыл приложение на телефоне, увидел выигрышную комбинацию и не мог поверить своим глазам, — вспоминает Донахью. — Мне потребовалась минута, чтобы все осознать». Он выиграл 315 тысяч долларов (23,1 миллиона рублей).

Победитель и его жена планируют потратить выигрыш на ремонт дома и путешествия.

Ранее американец Джеймс Гиббс сорвал джекпот благодаря совету друга. Он зашел в магазин с приятелем, и тот настоял на покупке лотерейных билетов. Оба мужчины выиграли небольшой приз, который, по рекомендации приятеля, Гиббс обналичил в другом магазине. На призовые деньги он купил еще один билет и разбогател.