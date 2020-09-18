Женщина 20 лет играла в лотерею одними числами и сорвала джекпот

Жительница австралийского региона Джипсленд, штат Виктория, 20 лет играла в лотерею одними числами и сорвала джекпот. Об этом сообщает издание UPI.

Участница лотереи приобрела билет к розыгрышу, который состоялся во вторник, 15 сентября. Она вписала в него те же числа, которыми играла каждую неделю в течение 20 лет.

Австралийка так давно использовала этот набор чисел, что уже забыла, почему когда-то выбрала именно их. «Это дата моего рождения и подобные вещи. Я выбрала их так давно, что теперь даже не знаю почему», — пояснила она.

В результате розыгрыша она сорвала джекпот в 14,6 миллиона австралийских долларов. Победительница лотереи подчеркнула, что продолжит работать. «Я не знаю, что буду делать, если выйду на пенсию. Я насквозь деревенская девушка. Я работала последние 30 лет и не думаю, что смогу легко уйти. Я и сейчас на работе, у меня столько дел!» — заявила она.

Австралийка думает, как потратить деньги. «Я поделюсь ими с семьей. Скоро мои родные станут счастливчиками», — сказала она. Себе женщина планирует купить новую машину.

Ранее сообщалось, что водитель школьного автобуса из американского города Виро-Бич, штат Флорида, 20 лет играл в лотерею, используя одинаковую комбинацию чисел, и стал мультимиллионером. Победитель планирует выйти на пенсию и купить легендарный американский маслкар, о котором мечтал с 1960-х годов.