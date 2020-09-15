Водитель школьного автобуса 20 лет играл в лотерею и стал мультимиллионером

Водитель школьного автобуса из американского города Виро-Бич, штат Флорида, 20 лет играл в лотерею, используя одинаковую комбинацию чисел, и стал мультимиллионером. Об этом сообщает UPI.

73-летний Джеймс Диппольд (James Dippold) поучаствовал в розыгрыше Powerball от 26 августа и сорвал джекпот в 2 миллиона долларов (150 миллионов рублей). Победитель планирует выйти на пенсию и купить легендарный американский маслкар, о котором мечтал с 1960-х годов.

Магазин, где Диппольд купил выигрышный билет, получит 5 тысяч долларов (376 тысяч рублей) в качестве бонуса.

Ранее сообщалось о жителе американского города Маунт-Вернон, штат Орегон, который получил бесплатный лотерейный билет и стал мультимиллионером. Победитель признался, что на выигранные деньги он решил купить новый холодильник для жены, а для себя — грузовик.