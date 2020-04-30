Женщины завалили непристойными предложениями ставшего мультимиллионером плотника

Житель английского города Рочдейл, графство Ланкашир, получил множество просьб о помощи и предложений от женщин после крупного выигрыша в лотерею. Об этом сообщает издание Daily Star.

38-летний плотник Райан Хойл (Ryan Hoyle) часто покупал лотерейные билеты в супермаркете, но во время режима самоизоляции решил попытать удачу в онлайне. 18 апреля он узнал, что выиграл в лотерею 58 миллионов фунтов стерлингов (5,3 миллиарда рублей).

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По словам Хойла, после выигрыша его аккаунт в Facebook завалили непристойные предложения от незнакомых женщин. Кроме того, ему под дверь подкладывали записки с просьбами о финансовой помощи. Предложения от женщин удивили Хойла, однако, по его словам, он достаточно здравомыслящий человек, чтобы популярность не вскружила ему голову.

В честь выигрыша плотник и его братья выпили пива у него в саду. Первой покупкой, на которую он потратил часть выигранных денег, стал вебсайт для приятеля, который хочет торговать переводными картинками с различными слоганами.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Уилмингтон, штат Делавэр, сыграла в лотерею, пока помогала соседу, и неожиданно разбогатела. Она отправилась в супермаркет по просьбе соседа и приобрела два билета мгновенной лотереи Money Frenzy, один из которых принес ей неожиданное богатство.

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