Мужчина стал мультимиллионером и решил купить жене новый холодильник

Житель американского города Маунт-Вернон, штат Орегон, получил бесплатный лотерейный билет и стал мультимиллионером. Об этом сообщает портал UPI.

Роберт МакКоули (Robert McCauley) проверил в местном магазине Blue Mountain Mini Mart купленный ранее лотерейный билет Megabucks и получил в качестве выигрыша еще один билет. 23 марта менеджер магазина, в котором МакКоули выдали приз, узнала, что один из ее покупателей сорвал куш в 6,3 миллиона долларов (497,3 миллиона рублей).

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Работница Blue Mountain Mini Mart отправила к дому МакКоули их общего друга, чтобы тот попросил его проверить лотерейный билет. В итоге его дочь Пэм посмотрела результаты игры с помощью приложения и сообщила отцу о победе. «Пэм радостно визжала и прыгала от счастья, — отметил МакКоули. — Но я был спокоен как удав». Победитель признался, что на выигранные деньги он решил купить, помимо прочего, новый холодильник для жены, а для себя — грузовик.

Ранее в феврале сообщалось, что в американском штате Вирджиния муж получил в подарок от жены лотерейный билет и стал миллионером. Выигрышный лотерейный билет принес американцу миллион долларов (почти 79 миллионов рублей по текущему курсу).

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