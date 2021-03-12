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Мужчина прислушался к совету друга и разбогател на 147 миллионов рублей

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Фото: Globallookpress.com

Житель американского города Гринсборо, штат Северная Каролина, прислушался к совету друга и сорвал джекпот. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Джеймс Гиббс (James Gibbs) зашел в магазин с приятелем, и тот настоял на покупке лотерейных билетов. Оба мужчины выиграли небольшой приз, однако в кассе не нашлось достаточной суммы денег, чтобы обналичить выигрыш. Тогда друг посоветовал Гиббсу отправиться в магазин через дорогу и попробовать получить выигранные деньги там.

В результате план удался. Гиббс решил снова попытать удачу и на выигрыш приобрел несколько билетов мгновенной лотереи 100X The Cash. Первая игровая карточка обогатила американца на 20 долларов (1,5 тысячи рублей), а вторая принесла джекпот в два миллиона долларов (147 миллионов рублей).

С помощью выигранных денег Гиббс хочет помогать окружающим. В частности, он собирается перечислить некую сумму в местную церковь. «Я могу сделать ремонт в своем доме и продолжить дальше работать», — отметил он.

Ранее житель округа Дикинсон американского штата Мичиган прислушался к совету кассира и также сорвал джекпот в лотерею. Победитель решил разделить часть выигранных денег с семьей, а остальную сумму инвестировать.

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