Мужчина прислушался к совету кассира и обогатился на полмиллиона долларов

Житель округа Дикинсон американского штата Мичиган прислушался к совету кассира и сорвал джекпот в лотерею. Об этом сообщает UPI.

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73-летний американец, пожелавший остаться неизвестным, решил поучаствовать в розыгрыше и купить билет мгновенной лотереи. «У меня в кармане было пять долларов (365 рублей — прим. «Ленты.ру»), и я попросил кассира выбрать за меня выигрышный билет», — вспоминает он.

Продавец предложил ему билет мгновенной лотереи Winter Winnings. Клиент на месте проверил результат игры и узнал, что обогатился на полмиллиона долларов (36,5 миллиона рублей).

Победитель планирует разделить часть выигранных денег с семьей, а остальную сумму инвестировать.

В марте сообщалось о жительнице американского штата Мэриленд, которая прислушалась к совету кассира, купила лотерейный билет и сорвала джекпот в 100 тысяч долларов (7,3 миллиона рублей). На следующий день она поехала в супермаркет и отблагодарила сотрудницу кассы за помощь в выборе билета.