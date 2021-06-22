Мужчина чуть не выбросил на помойку ключ к богатству

Житель американского города Гранд-Рапидс, штат Мичиган, чуть не выбросил на помойку ключ к богатству. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

74-летний мужчина купил несколько лотерейных билетов на автозаправочной станции. Он хотел выкинуть их в мусорный контейнер, но в последний момент понял, что упустил важную деталь.

«Мне нравится каждый месяц участвовать в новой моментальной лотерее, поэтому я купил несколько билетов, выигрыш по которым мог составить 500 тысяч долларов», — рассказал американец.

Мужчина стер защитный слой с одного из них и подумал, что ничего не выиграл. Прежде, чем выбросить билет на помойку, он посмотрел на него еще раз и понял, что нужные числа совпали. «Когда я увидел сумму выигрыша, то подумал: "Этого не может быть. Мне никогда так не везет", — признался он.

Оказалось, что американец выиграл главный приз в 500 тысяч долларов (36,5 миллиона рублей). «Я не мог поверить в это. Я до сих пор не осознал, как мне повезло», — отметил мужчина и добавил, что выигрыш он намерен потратить на оплату долгов и покупку нового дома.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии едва не лишилась крупного выигрыша, потому что спросонок приняла позвонивших ей организаторов лотереи за мошенников и бросила трубку. После этого ей пришлось перезванивать организаторам лотереи и извиняться.