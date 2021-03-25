Лишившийся работы мужчина неожиданно разбогател и решил не искать новую

Житель пригорода австралийского Сиднея Бондай Бич, которого недавно уволили с работы, сорвал джекпот в лотерею и крупно разбогател. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Мужчина не стал искать новую работу после того, как узнал, что выиграл приз в 4,8 миллиона австралийских долларов (278,3 миллиона рублей). Он будет получать по 20 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей) в месяц в течение 20 лет.

«Я куплю бутылку дорогого шампанского, чтобы отметить. Жду не дождусь, когда смогу рассказать эту новость жене», — сказал он.

Австралиец собирается выйти на пенсию. «Я искал новую работу, но теперь она мне не нужна. Когда откроют границы, я хотел бы отправиться в путешествие за границу. И, скорее всего, куплю новую машину, лодку и поеду на рыбалку», — отметил он.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Рокингем, штат Северная Каролина, разбогатела благодаря тому, что заехала в магазин по дороге на работу и купила лотерейный билет, который оказался выигрышным. На выигранные деньги она планирует закрыть кредит на машину и порадовать подарками мать и детей.