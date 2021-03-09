Женщина скоротала время перед работой и разбогатела

Жительница американского города Рокингем, штат Северная Каролина, разбогатела благодаря тому, что заехала в магазин по дороге на работу. Об этом сообщает газета The Stanly News and Press.

Шавония Джонсон (Shavonia Johnson) рассказала, как в пятницу утром, 5 марта, она заехала в магазин Quality Mart, чтобы скоротать время перед работой. Там она купила за пять долларов (372 рубля) лотерейный билет Blizzard Bingo.

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«Эта игра только недавно появилась в продаже, — отметила женщина. — Так что я решила попытать удачу».

Приобретенный билет оказался выигрышным и принес Джонсон половину максимальной суммы джекпота — 164,3 тысячи долларов (12,2 миллиона рублей). В понедельник, 8 марта, победительница отправилась в штаб-квартиру лотереи и забрала свой приз. После уплаты налогов она получила 116,2 тысячи долларов (8,7 миллиона рублей).

На выигранные деньги Джонсон планирует закрыть кредит на машину и порадовать подарками мать и детей.

Ранее сообщалось о жительнице американского округа Сагино, штат Мичиган, которая заехала на заправку по дороге на работу и сорвала джекпот. На заправочной станции она приобрела выигрышный билет мгновенной лотереи.