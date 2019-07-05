Женщина скоротала время в ожидании пиццы и стала миллионершей

Жительница Канады сыграла в лотерею, пока ждала пиццу, и стала миллионершей. Об этом сообщает информационный портал CTV News.
25 июня Анита Снайдер (Anita Snyder) заказала в кафе пиццу, которую предстояло ждать около 20 минут. Пока ее блюдо готовилось, женщина решила забежать в магазин канадской сети London Drugs. Там она купила набор лотерейных билетов на все розыгрыши недели за 30 канадских долларов (1,5 тысячи рублей).
В субботу, 29 июня, любительница азартных игр проверила результаты лотереи через приложение на телефоне. На одном из купленных ей билетов все шесть чисел совпали с выигрышной комбинацией. Снайдер сорвала куш в два миллиона канадских долларов (97 миллионов рублей).
«Я вспомнила о билетах, когда перекладывала личные вещи в другую сумку, собираясь на обед. Тогда-то я и проверила результаты игры, — рассказывает победительница. — Помню, как вбежала в комнату супруга и попросила его взглянуть на размер приза. Кажется, я тогда кричала».
В конце апреля сообщалось, что в австралийском городе Сиднее женщина случайно купила два лотерейных билета и сорвала куш в 6,5 миллиона долларов (412,4 миллиона рублей). Несмотря на победу, австралийка сказала, что не собирается бросать работу и продолжит жить, как и раньше. Она собралась потратить деньги на семейный отпуск.