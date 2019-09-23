Жена скоротала время в ожидании мужа и разбогатела

Жительница американского штата Мэриленд купила лотерейный билет в ожидании мужа и сорвала куш. Об этом сообщает UPI.

Американка закончила работать и узнала, что супруг заедет за ней только через 10-15 минут. Чтобы скоротать время, она зашла в магазин и купила билет мгновенной лотереи Plinko. Она тут же проверила результат розыгрыша: счастливый лотерейный билет принес ей 30 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).

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Женщина отправила фотографию выигрышного билета мужу. «Я показал снимок коллеге по работе и спросил: "Чувак, это именно то, что я думаю?"» — вспоминает ошеломленный супруг.

Пара планирует потратить денежный приз на покрытие кредита на дом.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Мичиган купил лотерейный билет по дороге к матери и сорвал джекпот. 46-летний мужчина заехал на заправку и заодно приобрел билет мгновенной лотереи, который принес ему полмиллиона долларов (около 32 миллионов рублей).

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