Девушка раскрыла главную ошибку в уходе за лицом

Пользовательница сети раскрыла главную ошибку в уходе за кожей лица и испугала подписчиков. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах девушка с никнеймом @cleanskinclub объяснила, что не следует вытирать лицо банным полотенцем после умывания. На видео она взяла полотенца, которые она использовала на протяжении недели, и замочила их в растворе дистиллированного белого уксуса, пищевой соды и воды.

Блогерша продемонстрировала, как жидкость мгновенно приобрела коричневый оттенок, а спустя два часа стала почти черной. В другом видео вместо полотенец она посоветовала вытирать лицо одноразовыми салфетками, чтобы избежать размножения бактерий на коже.

Ролик стал вирусным и набрал 565 тысяч просмотров и 25 тысяч лайков. Подписчики поблагодарили девушку за рекомендации. «Я просто в ужасе! Спасибо вам за это видео, я больше никогда не буду вытираться полотенцем», «Это отвратительно», «Я никогда об этом не знала и вытиралась полотенцем», «Теперь я буду использовать только салфетки!», «Мерзость какая», — писали они.

Ранее в сентябре врачи назвали приводящие к старению лица ошибки во время сна. Согласно информации издания, многие люди не считают нужным стирать подушки, тогда как на них могут находиться более 350 тысяч различных бактерий, а также омертвевшие клетки кожи. Поэтому отмечается, что данную постельную принадлежность необходимо либо часто стирать, либо обновлять.