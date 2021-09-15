Врачи назвали приводящие к старению лица ошибки во время сна

Эксперты назвали главные ошибки во время сна, которые приводят к старению кожи лица. Соответствующий материал публикует The Sun.

Согласно информации издания, многие люди не считают нужным стирать подушки, тогда как на них могут находиться более 350 тысяч различных бактерий, а также омертвевшие клетки кожи. Поэтому отмечается, что данную постельную принадлежность необходимо либо часто стирать, либо обновлять. Помимо этого рекомендуется регулярно стирать наволочку, чтобы избежать высыпаний на лице.

Представительница дерматологической компании Croma-Pharma Мел Гравел-Барнс (Mel Gravel-Barnes) посоветовала купить шелковую наволочку вместо стандартной хлопковой, поскольку шелк не мнет и не обезвоживает кожу. «Хлопковые наволочки впитывают влагу из вашей кожи. Подумайте об использовании шелковой наволочки и убедитесь, что в рамках повседневного ухода вы не забываете пользоваться увлажняющими средствами», — высказалась специалист.

Эксперты также отметили важность качества сна. «Во время сна клетки восстанавливаются, за счет чего кожа становится здоровой и сияющей. Если вы не высыпаетесь, то организм не может обновиться должным образом. Это может замедлить выработку коллагена, из-за чего ваша кожа будет казаться тонкой и менее упругой, а также привести к появлению темных кругов под глазами», — объяснила врач-косметолог клиники Re-Enhance Мартин Кинселла (Martin Kinsella).

Специалисты выяснили, что сон на боку может способствовать появлению морщин на привыкшей к этому положению стороне лица. Директор клиники Cosmex Лу Соммере (Lou Sommereux) порекомендовала спать на спине, поскольку отсутствие трения лица об подушку может уберечь кожу от появления морщин.

Эксперт также предупредила об опасных последствиях регулярного использования ночного крема. По словам Соммере, средство может закупорить поры и ухудшить цвет лица. Вместо этого она посоветовала уделять несколько минут на массаж лица в дневное время и круговыми движениями втирать увлажняющее масло или крем. Специалист заверила, что это поможет ускорить кровообращение и сохранить кожу в идеальном состоянии.

В январе австралийский сомнолог Оливия Ареццоло раскрыла простой способ достижения полноценного сна. По ее словам, употребление омега-3 способствует тому, что человек спит на час дольше и высыпается — это было подтверждено клиническими испытаниями. Также эксперт посоветовала практиковать глубокое дыхание животом и медитацию, пить ромашковый чай и принимать магний.