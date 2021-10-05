Подводный охотник добыл огромную рыбу и упустил рекорд мира из-за ошибки

Подводный охотник из США подстрелил огромного длинноперого губана и поставил рекорд штата Флорида. Об этом сообщает газета Bradenton Herald.

Джеймс Мишелин добыл рыбу, когда нырял в Мексиканском заливе в 160 километрах от берегов Флориды. По словам подводного охотника, его долго преследовали неудачи. После первого погружения он вернулся с пустыми руками, большая часть второго также была безрезультатной. Рекордный губан попался ему лишь под конец, когда воздуха оставалось совсем немного.

На берегу Мишелин выпотрошил рыбу, положил ее в ящик со льдом и, когда представилась возможность, взвесил. «Губан оказался таким большим, что мы подумали, весы врут», — утверждает мужчина. Но и сертифицированные весы показывали ту же цифру: 9,84 килограмма. Подводный охотник подозревает, что упустил титул рекордсмена лишь из-за собственной ошибки. Если бы он не выпотрошил губана, его масса могла превзойти рекорд мира, составляющий 9,95 килограмма.

Теперь Мишелин пытается зарегистрировать свою добычу как рекорд Флориды. Даже после потрошения вес его рыбы заметно превосходит рекорд этого штата по ловле губанов, составляющий 8,62 килограмма и держащийся с 1962 года.

Ранее сообщалось, что у берегов Нью-Джерси пойман губан-таутога рекордного размера. Рыба весила 11,567 килограмма, что на 85 граммов превышало рекорд штата, который не удавалось побить с 2015 года.