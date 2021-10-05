Звезда шоу «В лучшем мире» назвала закон против абортов ненавистью к прогрессу

Британская актриса и звезда шоу «В лучшем мире» Джамила Джамил высказалась против нового закона штата Техас, запрещающего аборты после шести недель беременности. Пост на эту тему появился в ее Instagram-аккаунте.

Артистка назвала закон ненавистью к женской свободе и прогрессу. Она рассказала, что сама прошла через аборт, который «спас ей жизнь». Знаменитость забеременела, несмотря на то, что использовала два вида контрацепции, и решила прервать беременность на восьмой неделе.

«Я была психически / физически / эмоционально и финансово нестабильна. И, самое главное, я не хотела ребенка. Этого должно быть достаточно. Моя жизнь важнее нерожденного человека», — написала Джамил.

Она отметила, что не испытала никакого сожаления по поводу случившегося. Актриса выразила благодарность за то, что ее в стране аборт является доступной и безопасной процедурой, а врачи не заставляют ее испытывать вину из-за своего поступка.

По мнению Джамил, техасский закон можно считать откатом в области прогрессивных прав. Он заявила, что ей противен Техас, и подчеркнула, что человечество даже не может прокормить родившихся детей. «Тот факт, что это происходит в стране, где нет бесплатного здравоохранения или поддержки для родителей, еще более смехотворен. Знаете ли вы, что рождение ребенка стоит 50 тысяч долларов, если вы не можете позволить себе медицинскую страховку?» — спросила артистка.

1 сентября в Техасе вступил в силу закон, запрещающий женщинам делать аборт, если у плода уже есть сердцебиение. Процедуру разрешается провести только в случае, если зачатие произошло в результате инцеста, изнасилования или если присутствует «чрезвычайная ситуация медицинского характера».

Правозащитные группы отмечают, что фактически закон вводит запрет на аборты вообще, поскольку 85-90 процентов женщин обычно делают аборт на сроке от шести недель беременности.