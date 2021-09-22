Ума Турман рассказала о пережитом в подростковом возрасте аборте

Американская актриса Ума Турман призналась, что в 15 лет сделала аборт. Об этом она рассказала в своем эссе с критикой запрета на искусственное прерывание беременности в Техасе для Washington Post.

«Я начала свою актерскую карьеру в 15 лет. ... Тогда я случайно забеременела от мужчины, который был гораздо старше меня. Я жила "на чемоданах" в Европе, вдали от семьи, и изо всех сил пыталась понять, что мне делать дальше», — написала она

Турман подробно описала, как созванивалась со своими родителями, чтобы обсудить ее дальнейшие действия. В конечном итоге они приняли совместное решение прервать беременность. Процедуру аборта она прошла в одной из клиник немецкого Кельна. «Было ужасно больно, но я не жаловалась», — поделилась Турман, отметив, что до сих пор это было ее самым темным секретом.

«Сейчас мне 51 год, и я делюсь этим с вами из дома, где вырастила троих детей, которые являются моей гордостью и радостью. ... Аборт, который я сделала в подростковом возрасте, был самым трудным решением в моей жизни, которое вызывало у меня страдания тогда и огорчает меня до сих пор, но это был путь к жизни, полной радости и любви, которую я испытываю сейчас», — резюмировала артистка.

В конце своего эссе Турман заявила, что принятый в Техасе запрет на аборты является очередным дискриминационным инструментом против тех, кто находится в экономически невыгодном положении.

У звезды фильмов Квентина Тарантино в настоящее время есть трое детей: сын и дочь от бывшего мужа, актера Итана Хоука, а также дочь от романа с финансистом Арпадом Бюссоном.