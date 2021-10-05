Получивший грант в 600 тысяч педагог начнет снимать мультфильмы для учеников

Одержавший победу в конкурсе «Новый учитель Ямала» преподаватель начальной школы Алексей Конев хочет потратить грант на съемку мультфильмов на хантыйском языке. Об этом он рассказал информационному агентству «Север-Пресс».

Молодой человек вернулся в село Восяхово Шурышкарского района в 2020 году после окончания института народов Севера в Санкт-Петербурге. Его наработки за период студенчества высоко оценили, Конев получил грант в 600 тысяч рублей. Все деньги он планирует потратить на подопечных.

«Сюжет для сказки и мультфильма я буду искать у носителей фольклора в районе, но самое главное — чтобы дети фантазировали, дополняли и придумывали сами! Потом мы будем вместе писать, рисовать, монтировать, озвучивать мультфильмы на хантыйском языке», — заявил педагог.

Педагог признался, что любовь к родному языку ему привили бабушка и дедушка, которые были потомственными оленеводами. Теперь молодой человек готов сделать все возможное, чтобы и ученики полюбили хантыйский язык.

Ранее сообщалось, что в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет — все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце.

