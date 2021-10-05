Путин: есть люди, которые ради собственной наживы доводят детей до суицида в сети

Президент России Владимир Путин оценил безопасность детей в интернете на встрече с участниками конкурса «Учитель года — 2021». Его слова передает РИА Новости.

Президент заявил, что сегодня все страны мира решают задачу обеспечения безопасности несовершеннолетних в интернете, и Россия не является исключением. «Весь мир этим занят и озабочен», — подчеркнул он.

По словам Путина, сегодня «бессовестные люди, которые не думают ни о чем, кроме наживы», используют интернет для извлечения прибыли по максимуму. «И, извините за моветон, плевать они хотели на судьбы людей и детей. Поэтому здесь и доведение детей до суицида, здесь и детская порнография», — сказал президент.

Ранее Путин сообщил, что государство и общество должны объединить усилия по созданию безопасного онлайн-пространства для детей, передает ТАСС. Президент уточнил, что содержание «виртуального, цифрового пространства имеет важнейшее значение для благополучия и безопасности детей».