Путин указал на важность развития всех городов России

Президент России Владимир Путин высказался о развитии инфраструктуры городов страны. Глава государства указал на то, что важно сосредотачивать усилия по улучшению качества жизни граждан не только в мегаполисах, передает ТАСС сообщение со встречи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» 5 октября.

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Путин подчеркнул необходимость финансовых вложений в населенные пункты по всей территории страны. Позитивные изменения должны происходить и на примере строительства, содержания учебных заведений. «Наша страна большая, территория огромная, самая большая в мире, государству надо за это заплатить. Мы не можем все население страны сосредоточить в нескольких мегаполисах. Государству надо и придется и за малокомплектные школы там, где другой возможности нет», — пояснил президент.

В рамках своего выступления глава государства также объявил 2023 год Годом учителя. Ранее в правительстве разработали проект постановления по проведению эксперимента с новой системой оплаты труда педагогов.

О планах развития нескольких российским городов (Дальний Восток и Арктика) и разработке для них стратегий благоустройства в начале сентября заявил председатель ВЭБ.РФ Артем Довлатов. Реализация программы рассчитана до 2023 года.