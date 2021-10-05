Путин указал на важность развития всех городов России

Президент России Владимир Путин высказался о развитии инфраструктуры городов страны. Глава государства указал на то, что важно сосредотачивать усилия по улучшению качества жизни граждан не только в мегаполисах, передает ТАСС сообщение со встречи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» 5 октября.
Путин подчеркнул необходимость финансовых вложений в населенные пункты по всей территории страны. Позитивные изменения должны происходить и на примере строительства, содержания учебных заведений. «Наша страна большая, территория огромная, самая большая в мире, государству надо за это заплатить. Мы не можем все население страны сосредоточить в нескольких мегаполисах. Государству надо и придется и за малокомплектные школы там, где другой возможности нет», — пояснил президент.
В рамках своего выступления глава государства также объявил 2023 год Годом учителя. Ранее в правительстве разработали проект постановления по проведению эксперимента с новой системой оплаты труда педагогов.
О планах развития нескольких российским городов (Дальний Восток и Арктика) и разработке для них стратегий благоустройства в начале сентября заявил председатель ВЭБ.РФ Артем Довлатов. Реализация программы рассчитана до 2023 года.