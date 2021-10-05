Президент России Владимир Путин: Год учителя пройдет в России в 2023-м

Президент России Владимир Путин объявил 2023-й Годом учителя. Об этом он сообщил на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года», пишет РИА Новости.

Глава государства отметил, что 2023 год является годом 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Ушинского. Подготовка к проведению Года учителя начнется скоро, добавил Путин. Кроме того, он призвал лауреатов конкурса принять в ней участие.

Ранее сообщалось, что в нескольких российских регионах будет проведен эксперимент по внедрению новой системы оплаты труда педагогов. Заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко подчеркнул, что цель такого нововведения — устранить дисбаланс в оплате одной и той же работы.