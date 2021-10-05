Путин раскрыл подробности болезни своего адъютанта

Перенесший COVID-19 адъютант президента России Владимира Путина болел бессимптомно. У него только два дня держалась температура. Подробности его болезни раскрыл глава государства, слова которого приводит ТАСС.

Президент уточнил, что весь день общался с заболевшим. По словам Путина, адъютант почувствовал, что заразился, лишь на следующий день. «Температура была только два дня небольшая и все», — отметил российский лидер, рассказывая о симптомах болезни в своем окружении.

Ранее стало известно, что Владимир Путин будет работать в свой день рождения, 7 октября, а вечером отпразднует его в кругу родных и близких. В настоящее время у главы государства нет особой самоизоляции, уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков.

В конце сентября президент России вышел из режима двухнедельной самоизоляции. Он соблюдал карантин, так как в его окружении коронавирусом заразились несколько десятков человек. В связи с этим Путин сообщил о вынужденном уходе на самоизоляцию.

