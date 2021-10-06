Прождавший казни почти 30 лет мужчина попросил чизбургер с беконом перед смертью

В Миссури, США, прождавший смертной казни почти 30 лет мужчина исполнил последнее желание — он попросил чизбургер с двойной порцией бекона и съел его с молочным коктейлем. Об этом сообщает Daily Star.

По данным BBC News, 61-летний Эрнест Джонсон был приговорен к смертной казни 27 лет назад, в 1994 году, после того, как ограбил круглосуточный магазин и убил трех работников. Американец получил смертельную инъекцию во вторник, 5 октября.

Адвокаты Джонсона до последнего боролись за отмену приговора, поскольку многочисленные IQ-тесты показали, что интеллектуальное развитие мужчины находилось на уровне ребенка третьего класса. Более того, он родился с фетальным алкогольным синдромом — отклонениями в психофизическом развитии, спровоцированными чрезмерным употреблением алкоголя матерью до и во время беременности. Американец также пережил операцию по удалению части мозга в процессе лечения опухоли в 2008 году. В связи с этим адвокаты апеллировали к постановлению Верховного суда от 2002 года, в котором утверждается, что применение смертной казни в отношении американцев с ограниченными умственными возможностями нарушает Восьмую поправку к Конституции США, которая запрещает «жестокие и необычные наказания».

Губернатор штата Миссури Майк Парсон даже получил письмо от представителя Папы Римского Франциска с просьбой отменить смертную казнь. При этом Парсон решил «восстановить справедливость» и привести в исполнение законный приговор, вынесенный Джонсону в соответствии с постановлением Верховного суда Миссури.

По традиции перед казнью Джонсону предложили выбрать меню для последней трапезы. Мужчина заказал два чизбургера с двойной порцией бекона, два клубничных молочных коктейля, большую пиццу и луковые кольца.

Ранее сообщалось, что в Неваде, США, 73-летний преступник 38 лет просидел в камере смертников в ожидании своей участи и узнал о том, что его передумали казнить. Сэмюэль Ховард был приговорен к смертной казни в 1983 году после того, как его признали виновным в ограблении дантиста из Лас-Вегаса Джорджа Монахана на два доллара и его убийстве выстрелом в голову.